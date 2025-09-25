Румыния утвердила правила сбивания российских дронов и самолетов

По его словам, процедура будет включать три основных этапа - идентификацию, глушение и вмешательство.

Министр отметил, что детали остаются засекреченными, однако использование оружия и уничтожение воздушного судна определили как "крайнюю меру" - его будут применять только после неудачи всех других мер.

Моштяну уточнил, что решение будет зависеть от типа воздушного судна. Если речь идет о военных самолетах, приказ может отдать командир операции в соответствии со стандартами НАТО. В случае гражданских судов окончательное решение о сбивании, как и раньше, принимает министр обороны.

Также оборонные учреждения ведут перечень объектов для защиты, который регулярно обновляют. В него могут добавлять временные цели, в частности места пребывания высокопоставленных чиновников во время событий.