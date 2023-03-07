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Румыния захотела приобрести батальон танков Abrams

Новина українською →
Румыния , Вторник 07 марта 2023 17:20
Румыния захотела приобрести батальон танков Abrams Фото: Abrams (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 марта, Румыния объявила, что хочет приобрести батальон танков Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны Румынии Теодора Инчикаса, которое приводит Reuters.

"Мы посылаем наш запрос на получение предварительного разрешения на приобретение батальона танков Abrams", - заявил Инчикас.

По его словам, покупка танков будет осуществлена через межправительственное соглашение. Сроки покупки пока неясны. Европейский союз и государство НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% в ответ на вторжение России в Украину.

Румыния имеет 650 км общей границы с Украиной. В стране находится система противоракетной обороны Patriot, а по состоянию на прошлый год на ее территории размещена постоянная боевая группа альянса.

Страны, близкие к России, такие как Польша, Финляндия и Германия, заключают соглашения на производство американского оружия в Европе, ведут переговоры о новых соглашениях и стремятся ускорить выполнение существующих контрактов. В декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X израильской компании примерно за 410,19 миллиона долларов.

Румыния намерена перестроить свою государственную оборонную промышленность, инвестируя в новые технологии для увеличения производства и экспорта в регионе.

Напомним, что США передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Соединенными Штатами о покупке 250 танков M1A2 Abrams.

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