Румыния обязала РФ сократить дипломатическое присутствие в Бухаресте

Румыния обязала Россию сократить дипломатическое присутствие в Бухаресте. В частности, страну должны покинуть более 50 россиян в течение 30 дней.

В ведомстве сообщают, что российского посола в Бухаресте проинформировали о решении румынских властей сократить дипломатический и административно-технический персонал РФ в Румынии. Бухарест ограничил численность российского персонала уровнем, близким к уровню дипломатического и административно-технического представительства Румынии в Москве.

В МИД заявили, что Россия должна сократить количество должностей в Румынии на 51 позицию - т.е. на 21 дипломатическую должность и 30 должностей административно-технического персонала.

"Выбор сокращаемых должностей и лиц, которые должны будут покинуть Румынию, будет сделан РФ с учетом ограничений каждой категории (дипломаты и административно-технический персонал)", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что общее количество дипломатических и административно-технических должностей РФ в Румынии сокращается на 61%, а фактическая численность персонала - на 55,5%.

В Бухаресте отметили, что таким образом численность российских дипломатов и сотрудников будет доведена до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного представительства Румынии в России.

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