Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия

Как отметил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, местные производители птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины.

Эти продукты продаются по ценам, значительно ниже себестоимости румынского производства. В результате, правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень товаров, которые можно импортировать только при наличии лицензии.

Министр пояснил, что защита румынского производства - это приоритет. Он также подчеркнул, что полного запрета на импорт украинских яиц и мяса нет. Лицензии будут выдаваться румынским переработчикам, если в стране возникнет дефицит этих продуктов.

Ранее в октябре 2023 года Румыния уже ввела лицензирование на ввоз зерна и масличных культур из Украины и Молдовы после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на импорт украинского зерна в соседние страны ЕС.