Болгария потребовала от ЕС защиты от возросшего импорта яиц из Украины

Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой защитить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

"Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины", - заявил он.

На встрече с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов сообщил, что уже предпринял первый шаг, представив данные о сложившейся ситуации в секторе на заседании Совета министров в Брюсселе.

Совместными усилиями нескольких государств-членов был введен механизм, активирующий тарифную квоту. При превышении этой квоты на импорт украинских яиц будет применяться пошлина.

Министр отметил, что для введения защитных мер Брюссель должен в течение четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или отдельных стран-членов в отношении соответствующих продуктов. Болгария надеется, что ЕС примет меры для защиты местных производителей от неблагоприятных последствий избыточного импорта.