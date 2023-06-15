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Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины

Фото: Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния будет просить Европейскую комиссию продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца текущего года.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии Флорин Барбу, пишет РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", - заявил Барбу.

В частности в список запретов на импорт могут попасть мед, мясо, а также "другие румынские приоритеты, чтобы румынские фермеры могли продавать местную продукцию".

Запрет на импорт товаров из Украины

В апреле министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии с призывом расширить список продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Ранее страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Уже в начале мая ЕК запретила импорт четырех украинских агропродуктов в вышеупомянутые страны:

  • пшеницы;
  • кукурузы;
  • рапса;
  • семена подсолнечника.

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