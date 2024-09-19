Украина попросила Румынию сбивать российские дроны, которые летят на ее территорию, - FAZ

Что предшествовало

Напомним, во время атаки России по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Это был не первый случай, когда российские дроны залетали на территорию страны. Несколько раз на территории Румынии находили обломки беспилотников.

В Румынии настаивают, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, в ходе которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, вторгаются в воздушное пространство Альянса.

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