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Румыния арестовала шпиона, передававшего Москве данные о военной технике для Украины

Украина, Пятница 24 мая 2024 13:34
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Румыния арестовала шпиона, передававшего Москве данные о военной технике для Украины Фото: Румыния арестовала московского шпиона (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Румынская прокуратура возбудила уголовное дело против гражданина Румынии, обвиняемого в государственной измене и шпионаже в пользу России на протяжении более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по борьбе с организованной преступностью DIICOT.

По данным следствия, арестованный с 2022 года наблюдал за военными объектами Румынии или НАТО, расположенными в окрестностях города Тулча. Он собирал информацию военного характера и фотографировал боевую технику и боевую технику, передвижение персонала в приграничной зоне с Украиной. Он направлял данные сотрудникам посольства РФ в Бухаресте.

В ходе обысков было обнаружено и изъято несколько вещественных доказательств. Румынский суд санкционировал арест подозреваемого на 30 дней до завершения уголовного расследования.

Этот арест является первым в Румынии, центре западных военных и гуманитарных поставок в Украину после полномасштабного вторжения России в страну.

Румыния, являющаяся членом НАТО с 2004 года, имеет 650-километровую границу с Украиной, и фрагменты российских дронов неоднократно попадали на ее территорию, когда Москва атаковала украинские порты на другом берегу Дуная со стороны Румынии.

В апреле Высший совет национальной обороны Румынии заявил, что сеть российских шпионов пыталась собрать в Румынии информацию о военных учениях и помощи Украине. Отмечалось, что шпионы попали в страну под видом украинских беженцев.

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