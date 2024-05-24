Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата из-за шпионского скандала

Власти Румынии приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии дипломата из посольства России в Бухаресте.

"Эти сведения были доведены до сведения российской стороны сегодня, 24 мая 2024 года, в ходе вызова в штаб-квартиру МИД по распоряжению министра иностранных дел Луминица Одобеску временного поверенного в делах РФ в Бухаресте", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такое решение связано с деятельностью дипломата, которая противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дело, как утверждается, связано со шпионажем.

Российский шпион в Румынии

Несколькими часами ранее прокуратура Румынии, которая отвечает за борьбу с организованной преступностью, арестовала румына по подозрению в шпионаже в пользу России.

По словам следователей прокуратуры, мужчина, проживающий в Плоешти на юге Румынии, с 2022 года вел наблюдение за несколькими румынскими военными базами в уезде Тулча, которая находится на границе с Украиной. Он также фотографировал передвижения войск на местности и их снаряжение.

Сообщается, что он передал всю информацию и фотографии дипломатам в российском посольстве в Бухаресте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.