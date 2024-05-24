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Румунія оголосила персоною нон грата російського дипломата через шпигунський скандал

П'ятниця 24 травня 2024 14:56
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Румунія оголосила персоною нон грата російського дипломата через шпигунський скандал Фото: глава МЗС Румунії Луміниця Одобеску (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Румунії ухвалила рішення оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Росії в Бухаресті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Румунії.

У відомстві зазначили, що таке рішення пов'язане з діяльністю дипломата, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Справа, як стверджується, пов'язана зі шпигунством.

"Ці відомості було доведено до відома російської сторони сьогодні, 24 травня 2024 року, під час виклику до штаб-квартири МЗС за розпорядженням міністра закордонних справ Лумініца Одобеску тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті", - ідеться в повідомленні.

Російський шпигун у Румунії

Декількома годинами раніше прокуратура Румунії, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, заарештувала румуна за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

За словами слідчих прокуратури, чоловік, який проживає в Плоєшті на півдні Румунії, з 2022 року вів спостереження за кількома румунськими військовими базами в повіті Тулча, що розташована на кордоні з Україною. Він також фотографував пересування військ на місцевості та їхнє спорядження.

Повідомляється, що він передав усю інформацію і фотографії дипломатам у російському посольстві в Бухаресті.

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