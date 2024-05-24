Румунія оголосила персоною нон грата російського дипломата через шпигунський скандал

Влада Румунії ухвалила рішення оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Росії в Бухаресті.

"Ці відомості було доведено до відома російської сторони сьогодні, 24 травня 2024 року, під час виклику до штаб-квартири МЗС за розпорядженням міністра закордонних справ Лумініца Одобеску тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що таке рішення пов'язане з діяльністю дипломата, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Справа, як стверджується, пов'язана зі шпигунством.

Російський шпигун у Румунії

Декількома годинами раніше прокуратура Румунії, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, заарештувала румуна за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

За словами слідчих прокуратури, чоловік, який проживає в Плоєшті на півдні Румунії, з 2022 року вів спостереження за кількома румунськими військовими базами в повіті Тулча, що розташована на кордоні з Україною. Він також фотографував пересування військ на місцевості та їхнє спорядження.

Повідомляється, що він передав усю інформацію і фотографії дипломатам у російському посольстві в Бухаресті.

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