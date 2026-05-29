Румыния объявила о "самом жестком ответе" на удар дрона РФ

Румыния полностью закрывает российское консульство в Констанце и объявляет консула персоной "нон грата". Такое решение приняли после падения и взрыва российского беспилотника в городе Галац, в результате чего пострадали гражданские жители.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.
По информации издания, экстренное заседание Высшего совета национальной обороны (CSAT) продолжалось около двух с половиной часов. Его созвали из-за серьезного нарушения воздушного пространства страны российским беспилотником типа "Герань-2".
По данным Министерства национальной обороны Румынии, этот дрон шел в составе большой группы, но только один достиг румынской земли, где врезался в многоэтажку.
Румынский лидер подчеркнул, что Бухарест возлагает на Российскую Федерацию полную ответственность за этот инцидент.
"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в котором пострадали двое граждан Румынии, и полная ответственность лежит на России", - заявил Никушор Дан.
Он также добавил, что из-за этого российский консул в Констанце объявлен персоной "нон грата", а все консульское представительство будет ликвидировано.
Этот шаг стал одной из самых жестких дипломатических санкций Румынии за последние годы.
Во время своего выступления президент Румынии также жестко раскритиковал отдельных внутренних политиков, которые пытались уменьшить вину Москвы в информационном поле.
"Я хочу указать на безответственность некоторых румынских лидеров, которые пытаются оправдать Россию. Граждане четко видят, кто является прозападным, а кто просто делает вид", - подчеркнул президент.
Отмечается, что на фоне обострения ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО, румынская власть уже начала консультации с союзниками. Сейчас вдоль границы внедряются дополнительные оборонительные меры для усиления контроля за воздушным пространством и борьбы с БПЛА.
Напомним, в ночь на 29 мая российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в румынском городе Галац. Инцидент произошел во время массированной атаки РФ на Одесскую область, в результате взрыва в доме вспыхнул пожар, по меньшей мере двое гражданских получили ранения.
Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии установило, что жилой дом атаковал российский дрон типа "Герань-2". На месте происшествия продолжают работу специалисты спецслужб и эксперты Минобороны страны.
В Североатлантическом альянсе резко осудили действия Москвы. Официальный представитель Альянса Элисон Гарт заявила, что НАТО осуждает безрассудство России, а Генеральный секретарь организации находится на постоянной связи с руководством Румынии для координации дальнейших шагов и укрепления обороны.