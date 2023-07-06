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Румыния хочет открыть центр подготовки пилотов F-16. Там смогут обучать летчиков ВСУ

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16. Позже там смогут обучать и украинских летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего совета обороны Румынии.

"Во время заседания Совета обороны было также проанализировано участие Румынии в новом трансатлантическом проекте, а именно в создании в нашей стране центра подготовки пилотов для эксплуатации самолетов F-16", - говорится в сообщении.

По итогам было решено, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах. Решение принимали вместе с другими союзниками и производителем самолетов F-16.

Участие Украины в этом проекте

Здесь будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16

Позже объект будет открыт для участия пилотов из стран-союзников и стран-партнеров НАТО, включая Украину.

Этот региональный учебный центр будет охватывать потребности в обучении союзников и региональных партнеров, что сделает Румынию региональным лидером в области обучения пилотов F-16, способствуя тем самым повышению сплоченности, демонстрации единства и укреплению потенциала сдерживания и обороны в Европе.

F-16 для Украины

Ранее Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских лётчиков полетам на истребителях F-16.

Партнеры отмечают, что передача истребителей будет возможна только после обучения пилотов. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

Американская компания Lockheed Martin, производящая F-16, недавно заявила, что готова помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.

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