Румыния дала разрешение на быстрое развертывание сил НАТО в случае серьезных угроз

Румыния разрешила в случае серьезных угроз оперативно развернуть силы НАТО на своей территории. Это поможет быстро разрешить кризис и предотвратить его эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Соответствующее письмо президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны. Это позволит силам НАТО в случае кризиса в короткий срок развернуть на румынской территории объединенные оперативно-тактические группы.

Йоханнис добавил, что для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное одобрение их развертывания или транзита через территорию страны.

Парламент Румынии обсудит решение президента в ближайшие недели на следующем заседании.

При этом глава генштаба Румынии Влад Георгице предлагает повысить готовность населения к возможной угрозе. Он призывает румынские власти принять соответствующие законы и меры, предупреждая, что победа России в Украине может поощрить дальнейшую агрессию.

На заявления военного начальника отреагировал премьер-министр Румынии, отбросив их, а российский посол Валерий Кузьмин пригрозил "последствиям".

"Как только Румыния пригласит еще больше войск и выразит обеспокоенность военной службой, тогда, конечно, следует предусмотреть некоторые последствия. Мы открыто о них говорим, но ни в коем случае не стремимся к войне", - сказал россиянин.

Румынский министр обороны, комментируя военную подготовку населения, заявил о законопроекте, предлагающем контрактную службу для людей в возрасте от 18 до 35 лет, но не раскрыл деталей.

Румыния озабочена агрессией РФ

Напомним, ранее глава Генштаба Румынии Влад Георгице заявлял, что, если Россия выиграет свою войну против Украины, следующей целью Кремля станет Молдова. По его мнению, Румыния должна быть готова к потенциальному конфликту.

Премьер-министр Румынии после этого призвал сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что Румыния не будет участвовать ни в одной войне.