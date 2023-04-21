RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но постарается его ограничить

Фото: Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но постарается его ограничить (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния не собирается запрещать импорт украинского продовольствия, но будет пытаться его ограничить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр сельского хозяйства Румынии Петр Дэа заявил, что страна не будет в одностороннем порядке запрещать импорт украинских зерновых и будет ждать, пока Европейская комиссия примет меры для помощи фермерам Центральной и Восточной Европы.

Однако, как сообщает издание, Дэа после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским в Бухаресте отметил, что страны будут консультироваться еженедельно по поводу ожидаемых объемов зерна, пытаясь ограничить импорт.

Напомним, ранее в Румынии отмечали, что хотят ограничить импорт украинского зерна, но полностью запрещать его не будут.

Добавим, что 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля договорилась о возобновлении транзита.

Кроме того, Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины, о подобных решениях думают в Словакии и Болгарии.

В то же время Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыниязерновой коридор