На руку Китаю. Байден отменяет визит в Азию из-за угрозы дефолта в США, - NYT

Как стало известно, Байден после саммита G7 в Японии вылетит обратно в Вашингтон, а тур по Азиатско-Тихоокеанскому региону будет перенесен на неопределенное время.

"Байден сократит свою поездку в Азиатско-Тихоокеанский регион и вернется в Вашингтон в воскресенье после саммита "Большой семерки" для переговоров по максимальной сумме долга, чтобы гарантировать, что США не останутся без денег и не объявят дефолт", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что в глобальном плане эта отмена означает то, что внутренняя политика США подрывает внешнюю в решающее для Вашингтона время в критическом регионе.

Аналитики и дипломаты предупреждают, "опасения по поводу ненадежной и недееспособной Америки теперь возродятся в Азии и Тихоокеанском регионе", где США лишь недавно начали наращивать импульс в своих усилиях противостоять китайскому влиянию.

"Это усугубит длительные сомнения касательно устойчивости США. И вы можете поспорить, но Китай заинтересуется этим - его сообщение странам региона будет таким: "Вы не можете рассчитывать на страну, которая не может выполнять даже базовые функции управления", - сказал профессор глобальных вопросов. Университета Джона Хопкинса Хэл Брэндс

Также сообщается, что прерванный визит лидера Белого дома в Папуа-Новую Гвинею может иметь более серьезные последствия.

"Это, вероятно, задержит или остановит заключение соглашения о безопасности, предусматривающее возможность предоставления американским военным беспрепятственного доступа к землям и морям вокруг страны, сыгравшему стратегическую роль во Второй мировой войне", - допускают журналисты.

NYT не исключает, что лидеры тихоокеанских островов будут разочарованы отменой визита Байдена, поскольку многие надеялись на решение своих вопросов, особенно изменения климата, экзистенциальной угрозы для региона.

Также многие из них ранее уже выражали недовольство отсутствием внимания со стороны Америки. Как прогнозирует The New York Times, их внимание снова переместится на Китай и другое растущее государство - Индию.

США прочат дефолт

Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов страны Джанет Йеллен заявила, если Конгресс продолжит бездействие, то власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

Стоит отметить, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта получат возможность оказывать Украине военную помощь.

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