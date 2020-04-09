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Керівництву "Донецькоблгаз" повідомили про підозру у мільярдних махінаціях

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 14:54
Керівництву "Донецькоблгаз" повідомили про підозру у мільярдних махінаціях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Топ-менеджмент компанії підозрюють у привласненні і розтраті 1,7 млрд гривень

Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівникам "Донецькоблгазу", які налагодили схему створення штучних боргів населення за газ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що керівників підозрюють у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

"Підозрювані викрито на реалізації схеми по розтраті державного природного газу. Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що керівництво ПАТ "Донецькоблгаз" з 2017 року безкоштовно постачало природний газ промисловим підприємствам Донецької області, чим заподіяв збитків на понад 1,7 млрд гривень. Вартість спожитого компаніями газу нараховувалася під виглядом боргу в платіжки жителів області.

Нагадаємо, на час карантину в Україні Кабінет міністрів заборонив постачальникам природного газу припиняти постачання виробникам теплової та електричної енергії, які обслуговують водоканали і вугільні шахти.

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