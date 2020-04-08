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СБУ: "Донецькоблгаз" нарахував населенню понад 1,7 млрд штучного боргу

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 16:21
СБУ: "Донецькоблгаз" нарахував населенню понад 1,7 млрд штучного боргу
Фото: обшуки у керівників "Донецькоблгазу" (ssu.gov.ua)

Керівництво облгазу підозрюють у мільярдних оборудках з державним природним газом

Керівництво ПАТ "Донецькоблгаз" з 2017 року безкоштовно постачав природний газ промисловим підприємствам Донецької області, чим завдало збитків на понад 1,7 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що вартість спожитого компаніями газу нараховувалась під виглядом боргу у платіжки мешканців області.

"У такий спосіб сформувалась штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 мільярда гривень. Для здійснення оборудки організатори розробили та впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці провели обшук за місцями проживання топ-менеджменту "Донецькоблгазу", вилучивши речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність керівників товариства.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нагадаємо, на час карантину в Україні Кабінет міністрів заборонив постачальникам природного газу припиняти постачання виробникам теплової та електричної енергії, які обслуговують водоканали та вугільні шахти.

Також повідомлялося, що Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу.

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