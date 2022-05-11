Керівництво РФ оцінило перебіг війни в Україні відставкою низки командирів, - Арестович

Відставка низки військових командирів є головною оцінкою результатів першої фази війни проти України від політичного керівництва РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю " Фейгін Live ".

Радник голови ОП зазначив, що протягом останніх днів було відсторонено командувача першої танкової армії, на яку була основна ставка на Ізюмському напрямку.

"Він був не просто усунений, а на нього навіть завели кримінальну справу. Кажуть, що можлива перекваліфікація на держзраду”, - розповів Арестович.

В той же час змінили заступника начальника Генштабу РФ, який міг планувати весь наступ. Відставки також не уникнув командир Центрального військового округу.

"Це означає, що це не ми, а саме російське керівництво видало оцінку своїм військовим за проведення операції. Сідайте, двійка", - резюмував Арестович.