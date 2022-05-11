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Міноборони про першу фазу війни з Росією: завершилася перемогою України

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Київ, Середа 11 травня 2022 14:13
Міноборони про першу фазу війни з Росією: завершилася перемогою України Фото: ЗСУ здобули перемогу у першій фазі війни проти Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна змогла отримати перевагу у першій фазі війни проти Російської Федерації. Окупанти не змогли виконати своїх цілей та зазнали великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"В першій фазі ЗСУ нанесли абсолютний удар ворогу і вона закінчилася перемогою України, тому що військам РФ не вдалося реалізувати ключові цілі", - підкреслила чиновниця оборонного міністерства.

Вона розповіла, що в першу фазу російські війська використовували тактику домінування і по чисельності особового складу, і по чисельності зброї. Вони в першу чергу робили ставку на елітність і професійність своїх загонів. Саме ці професійні загони та звичайні військовослужбовці були сконцентровані довкола Києва та Київської області.

Така тактика домінування, впевнена Маляр, призвела до величезних втрат в лавах ворога. Їм не вдалося виконати поставленої мети блокування Києва та довелося відмовитися від своїх планів. В результаті перша фаза була завершена тим, що військове командування ворога вирішило відвести війська від столиці України та північних регіонів і зосередитися на східних та південних областях.

Раніше ми повідомляли, що 18 квітня в Офісі президента повідомили про початок другої фази війни з РФ. Вона відбувається на території східних та південних областей України.

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