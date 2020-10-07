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Керівництво Пентагону пішло на карантин через коронавірус

США, Середа 07 жовтня 2020 04:41
Керівництво Пентагону пішло на карантин через коронавірус
Фото: Пентагон (flickr)
Автор: РБК-Україна

Генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин після того, як на коронавірус захворів командувач Берегової охорони Чарльз Рей.

Про це повідомили в міністерстві оборони США.

Так, Рей отримав позитивний тест на коронавірус, а на передодні він зустрічався в Пентагоні з іншими вищими військовими керівниками.

Помічник міністра оборони США з питань зв'язків із громадськістю Джонатан Хоффман уточнив, що на зустрічі з Реєм були присутні, в тому числі, керівники інших родів військ.

Для забезпечення безпеки всі особи, які мали потенційний контакт з генералом Чарльзом Реєм, відправились на карантин і тестування. Поки що ні в кого не виявили симптомів захворювання.

"Змін в оперативній готовності, а також у можливостях виконання завдань збройних сил США немає. Старші військові керівники можуть залишатися повністю спроможними до виконання місій та виконувати свої обов'язки з альтернативних місць дислокації", - зазначається в повідомленні.

Раніше РБК-України писало, що після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став "заразним місцем". Нагадаємо, Трампа госпіталізували ввечері 2 жовтня.

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