Руководство Пентагона ушло на карантин из-за коронавируса

Фото: Пентагон (flickr)

Генерал Марк Милли и несколько высших чинов Пентагона ушли на карантин после того, как коронавирусом заболел командующий Береговой охраны Чарльз Рэй.

Об этом сообщили в министерстве обороны США.

Так, Рэй получил положительный тест на коронавирус, а накануне он встречался в Пентагоне с другими высшими военными руководителями.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман уточнил, что на встрече с Рэем присутствовали, в том числе, руководители других родов войск.

Для обеспечения безопасности все лица, имевшие потенциальный контакт с генералом Чарльзом Реем, отправились на карантин и тестирования. Пока ни у кого не обнаружили симптомов заболевания.

"Изменений в оперативной готовности, а также в возможностях выполнения задач вооруженных сил США нет. Старшие военные руководители могут оставаться полностью способными к выполнению миссий и выполнять свои обязанности по альтернативным местам дислокации", - отмечается в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что по возвращению из больницы больного коронавирусом президента США Дональда Трампа Белый дом превратился в место изоляции. Офис президента стал "заразным местом". Напомним, Трампа госпитализировали вечером 2 октября.