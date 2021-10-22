Керівництво одного з департаментів Нацполіції звільнили через помилки в списках санкцій РНБО
Через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладені санкції Ради нацбезпеки і оборони, почались звільнення. Звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Про це заявив у Раді міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
За його словами, помилки були технічні - невірні літери в прізвищах або числа в датах народження.
Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили з санкційного списку. Переважно ці люди - кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі".
"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що помилки щодо 108 осіб вже виправлені.
За його словами, 8 чиновників, причетних до формування санкційних списків, були покарані. Частину з них звільнили з лав МВС, ще двох понизили на посадах у міністерстві. Разом з тим імен цих людей він не назвав.