ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваним у хабарі за посаду директора ОПЗ

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За версією слідства, чиновники пропонували голові ФДМУ 5 млн дол. за призначення "певного" директора ОПЗ

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжний захід трьом особам, підозрюваним у наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України (ФДМУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу суду.

Наголошується, що двом особам обрано цілодобовий домашній арешт з покладанням обов'язків. Третій фігурант справи взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 12,6 млн грн.

За версією слідства, вони пропонували 5 млн доларів США голові ФДМУ за призначення певної людини на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі.

Зазначених осіб співробітники правоохоронних органів затримали відразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Дубовому у справі про розкрадання понад 92 млн гривень при купівлі одеського заводу "Краяни". Йому ризначили заставу в сумі 15,8 млн гривень без утримання під вартою. При цьому прокуратура просила від суду призначення застави в розмірі 30 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що 30 січня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому депутату Кілійської районної ради Одеської області Коломійцю Анатолію у вигляді застави в сумі 420 400 гривень. Він підозрюється в розтраті, заволодінні майном, а також відмивання коштів по справі про покупку заводу "Краяни".