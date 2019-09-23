Керівництво "Мілана" не планує звільняти головного тренера

Керівництво "Мілана" не має наміру відправляти Марко Джампаоло у відставку з посади головного тренера. Про це повідомляє Calciomercato.

"Россонері" невдало стартували в новому сезоні, зазнавши в чотирьох матчах Серії А дві поразки. Міланці з мінімальним рахунком змогли обіграти лише, новачків чемпіонату - "Брешію" і "Верону".

Проте наголошується, що наставнику дали додатковий час на побудову нової команди.

Джампаоло змінив на посаді наставника Дженаро Гаттузо, під керівництвом якого "Мілан" минулого сезону не зміг фінішувати в топ-4 чемпіонату Італії і не завоював путівку в Лігу чемпіонів.

Гаттузо покинув команду за два роки до закінчення контракту, а також відмовився від виплати, яка була прописана в угоді.

На даний момент "Мілан" після чотирьох турів Серії А займає дев'яте місце. "Россонері" набрали лише 6 очок.

У наступному турі чемпіонату Італії "Мілан" зіграє в гостях з "Торіно". Матч відбудеться 26 вересня.

Нагадаємо, "россонері" загрожує відсторонення від єврокубків за порушення правил фінансового fair play.