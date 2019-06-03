Мальдіні стане новим технічним директором "Мілана"

Фото: Паоло Мальдіні (acmilan.com)

Легендарний захисник змінить посаду в клубі

Колишній захисник "Мілана" Паоло Мальдини найближчим часом стане новим технічним директором клубу. Про це сообщает La Gazzetta dello Sport.

Раніше колишній футболіст "россонері" займав в клубі посаду директора зі стратегічного розвитку.

Однак нещодавно з'явилася інформація, що виконавчий директор "Мілана" Іван Газидис хоче, щоб у Мальдіні була велика відповідальність і деякі обов'язки.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо прийняв решение покинути клуб.