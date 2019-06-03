ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мальдіні стане новим технічним директором "Мілана"

Новини » Спорт    03.06.2019 - 11:24
Мальдіні стане новим технічним директором "Мілана"
Фото: Паоло Мальдіні (acmilan.com)

Легендарний захисник змінить посаду в клубі

Колишній захисник "Мілана" Паоло Мальдини найближчим часом стане новим технічним директором клубу. Про це сообщает La Gazzetta dello Sport.

Раніше колишній футболіст "россонері" займав в клубі посаду директора зі стратегічного розвитку.

Однак нещодавно з'явилася інформація, що виконавчий директор "Мілана" Іван Газидис хоче, щоб у Мальдіні була велика відповідальність і деякі обов'язки.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо прийняв решение покинути клуб.

"Мілан" має намір продати воротаря через проблеми з витратами УЄФА передав в арбітражну палату справу "Мілана"
Новини України назначениеМиландиректор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся