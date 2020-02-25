Керівника Закарпатської митниці можуть відправити у відставку, - журналіст

Фото: Віктор Іванус (з відкритих джерел)

Новим в.о. керівника митниці може стати Леонід Негрич

Керівництво Державної митної служби України вживає кроки щодо звільнення нинішнього в.о. голови Закарпатської митниці Віктора Івануса. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані журналіста-розслідувача Євгена Плинського.

Так, за даними журналіста, замість нього незабаром зайняти посаду може заступник начальника Волинської митниці у 2015-2017 Леонід Негрич. Перший час він також може бути в статусі виконуючого обов'язки.

Варто відзначити, що в рамках Нової митниці всі 16 керівників мають статус тимчасово виконуючих обов'язки і перебувають на посаді до 8 березня, після чого за підсумком конкурсу вони зможуть продовжити роботу або ж замість них будуть призначені нові керівники.

Крім того, журналіст нагадує, що Леонід Негрич фігурував у розслідування програми "Слідство.інфо". Зокрема, журналісти звернули увагу на той факт, що чиновник задекларував понад 2 мільйонів доходів, тоді як його родина заробляла не більше 65 тисяч гривень в рік. Негрич пояснив, що частину грошей отримує від батьків, які живуть за кордоном.

За даними "Української правди", журналісти також побували в Бориспільському районі Київської області, де розташований будинок Негрича. Біля будинку був припаркований люксовий позашляховик "Рейндж Ровер", який не вказаний у декларації посадової особи. За словами Негрича, автомобіль належить його мамі, а не задекларований тому, що був нещодавно придбаний.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Facebook керівник митниці Максим Нефьодов повідомив про те, що один з підлеглих Івануса інспектор митного поста "Тиса" Закарпатської митниці був зафіксований під час отримання хабара в 200 євро за проходження автомобіля через митний контроль без огляду.

"В.о. начальника Закарпатської митниці Іванус Віктор підписав наказ про відсторонення Михайла Пловайка, а також направив заяву в Державне бюро розслідувань про отримання неправомірної вигоди працівником митниці", - написав Нефьодов.

Як писало РБК-Украина, раніше в аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях.

21 лютого прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергію Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень.