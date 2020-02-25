Руководителя Закарпатской таможни могут отправить в отставку, - журналист

Фото: Виктор Иванус (из открытых источников)

Новым и.о. руководителя таможни может стать Леонид Негрич

Руководство Государственной таможенной службы Украины предпринимает ряд шагов по увольнению нынешнего и.о. главы Закарпатской таможни Виктора Ивануса. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные журналиста-расследователя Евгения Плинского.

Так, по данным журналиста, вместо него в скором времени занять должность может заместитель начальника Волынской таможни в 2015-2017 Леонид Негрич. Первое время он также может быть в статусе исполняющего обязанности.

Стоит отметить, что в рамках Новой таможни все 16 руководителей имеют статус временно исполняющих обязанности и пребывают на должности до 8 марта, после чего по итогу конкурса они смогут продолжить работу или же вместо них будут назначены новые руководители.

Кроме того, журналист напоминает, что Леонид Негрич фигурировал в расследования программы "Слідство.інфо". В частности, журналисты обратили внимание на тот факт, что чиновник задекларировал более 2 миллионов доходов, тогда как его семья зарабатывала не более 65 тысяч гривен в год. Негрич пояснил, что часть денег получает от родителей, которые живут за рубежом.

По данным "Украинской правды", журналисты также побывали в Бориспольском районе Киевской области, где расположен дом Негрича. Возле дома был припаркован люксовый внедорожник "Рейндж Ровер", который не указан в декларации должностного лица. По словам Негрича, автомобиль принадлежит его маме, а не задекларирован потому, что приобретен был недавно.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook руководитель таможни Максим Нефедов сообщил о том, что один из подчиненных Ивануса инспектор таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни был зафиксирован во время получения взятки в 200 евро за прохождение автомобиля через таможенный контроль без осмотра.

"И.о. начальника Закарпатской таможни Иванус Виктор подписал приказ об отстранении Михаила Пловайка, а также направил заявление в Государственное бюро расследований о получении неправомерной выгоды работником таможни", - написал Нефедов.

Как писало РБК-Украина, ранее в аэропорту Херсона разоблачили таможенников на систематических взятках.

21 февраля прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.