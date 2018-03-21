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Керівника підрозділу "Київпастрансу" затримали під час перерахування хабара

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 18:08
Фото: хабар чиновнику "Київпастрансу" (РБК-Україна)
Фото: хабар чиновнику "Київпастрансу" (РБК-Україна)

Затриманому готується повідомлення про підозру

У Києві під час перерахування купюр хабара в 165 тис. гривень у кабінеті затримали керівника структурного підрозділу столичного комунального підприємства "Київпастранс". Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко у Facebook.

За його словами, під час перерахунку отриманих грошей до кабінету чиновника завітали представники Київської місцевої прокуратури №2 з працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві.

"Гроші посадовець вимагав за вжиття заходів із повернення належного комерційній структурі майна та виконання власних боргових зобов’язань. Людину затримано в порядку ст. 208 КПК України на її робочому місці", - зазначив Лисенко.

На цей час затриманому готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Чиновнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 березня 2018 року Національне антикорупційне бюро України завершило слідство за підозрою в одержанні хабара депутатом Одеської обласної ради та прокурором місцевої прокуратури Одеської області.

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Теги: Київ, взятка
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