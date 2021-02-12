ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - Bloomberg

Новость на русском → США, П'ятниця 12 лютого 2021 01:50
Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - Bloomberg Фото: штурм Капітолію (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

Про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.

Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання лиць не застосовувалося.

Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів соцмережі Facebook.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Facebook капитолий
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень