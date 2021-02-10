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Facebook хоче зменшити політичний контент у стрічці новин: проведуть тест

Новость на русском → Каліфорнія, Середа 10 лютого 2021 19:43
Facebook хоче зменшити політичний контент у стрічці новин: проведуть тест Фото: соцмережа Facebook (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів соцмережі Facebook.

Про це йдеться у заяві Facebook.

Про необхідність скорочення політичного контенту в Facebook нещодавно заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. Під час останнього фінансового звіту він сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, щоб політичний контент займав всю стрічку новин.

"Протягом наступних місяців ми будемо працювати над тим, щоб краще зрозуміти різні переваги людей і протестуємо кілька підходів", - заявили в компанії.

Спочатку компанія Facebook проведе тест, в рамках якого політичний зміст буде скорочено для частини жителів Канади, Бразилії та Індонезії та США. Потім компанія проведе опитування користувачів щодо ефективності таких підходів.

Водночас у Facebook обіцяють не зменшувати кількість контенту про коронавірус від авторитетних організацій охорони здоров'я, таких як ВООЗ та CDC.

Нагадаємо, нещодавно Facebook розширила перелік фейків про коронавірус, які не можна поширювати у соцмережі. Дописи з фейками про COVID-19 будуть видалятися.

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