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США відреагували на відкриття мосту в Станиці Луганській

Новини » Політика     21.11.2019 - 14:45
США відреагували на відкриття мосту в Станиці Луганській
Фото: міст у Станиці Луганській (twitter.com/ZelenskyyUa)

У посольстві відзначили зусилля чинної влади на підтримку цивільних на Донбасі

Посольство США в Україні привітало відкриття мосту в Станиці Луганській, яке відбулося вчора, 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства.

Американські дипломати, зокрема, відзначили зусилля команди чинного президента Володимира Зеленського у підтримці цивільних громадян, які живуть в умовах війни на Донбасі.

"Ми вітаємо відкриття мосту у Станиці Луганській і віддаємо належне президенту Зеленському та його команді за їхні зусилля щодо підтримки людей, які проживають на сході України, в умовах російської агресії", - йдеться в повідомленні.

США відреагували на відкриття мосту в Станиці Луганській

Раніше надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що відкриття мосту в Станиці Луганській є важливим кроком вперед для цивільного населення.

Нагадаємо, у Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

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