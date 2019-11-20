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Посол Франції назвав кроком уперед відкриття мосту в Станиці Луганській

Новини » Політика     20.11.2019 - 17:57
Посол Франції назвав кроком уперед відкриття мосту в Станиці Луганській
Фото: Етьен де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Міст є важливим для цивільного населення

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що відкриття мосту в Станиці Луганській є важливим кроком вперед для цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла.

Зазначається, що французький дипломат разом зі своєю німецькою колегою був присутній на відкритті мосту 20 листопада.

"Радий супроводжувати Володимира Зеленського разом з моєю німецькою колегою Анкой Фельдхаузен на відкритті мосту в Станиці Луганській на Донбасі. Це рішучий крок уперед для цивільного населення, яке щодня перетинає лінію розмежування", - зазначив посол.

Посол Франції назвав кроком уперед відкриття мосту в Станиці Луганській

Раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

РБК-Україна писало, що посол Етьєн де Понсен заявляв, що якщо зустріч в нормандському форматі не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини Російської Федерації.

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