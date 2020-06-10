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У травні податкова зібрала на 8,5% менше, ніж минулоріч

Новини » Фінанси     10.06.2020 - 14:15
У травні податкова зібрала на 8,5% менше, ніж минулоріч
Фото: гроші (РБК-Україна)

У квітні та травні 2020 року темп приросту податкових надходжень до держбюджету став від’ємним

Протягом січня-травня 2020 року за платежами, що контролюються Державною податковою службою (ДПС), до державного бюджету надійшло 185,5 млрд грн, що на 9,1 млрд грн, або на 5,1% більше відповідного показника минулого року. Втім, у квітні та травні 2020 року темп приросту податкових надходжень до держбюджету став від’ємним.

Про це йдеться на сайті податкової, передає РБК-Україна.

Варто зазначити, що у квітні цього року темп приросту становив -6,85% до відповідного показника минулого року, а у травні знизився на більш, ніж 8,5%, якщо порівнювати з травнем 2019 року.

Разом з тим, у першому кварталі податкова демонструвала позитивну динаміку.

У травні податкова зібрала на 8,5% менше, ніж минулорічФото: "Податкова правда" (facebbok.com)

Нагадаємо, у квітні міністр фінансів Сергій Марченко змінив керівництво ДПС і зобов’язав новопризначеного голову Олексія Любченка щомісяця публічно звітувати щодо результатів наповнення бюджету. Втім, звіту податкової про результати квітня та травня так і не було.

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Автор: РБК-Україна

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