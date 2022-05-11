Розвідка опублікувала новий список імен російських пілотів, які бомбили Україну

Українські розвідники дізналися імена російських пілотів, що виконували бомбардування території України. В списку - 97 злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

Список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку складається з 97 прізвищ.

Як зазначають розвідники, більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі - "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у РФ - "Борісоглєбск" та "Маріновка".

"Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців - військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина № 77983), що дислокується на аеродромі "Хурба" Хабаровського краю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше українські розвідники опублікували імена 416 російських військових з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина №41495) села Сеща Брянської області. Вони також брали участь у обстрілах міст в Україні.

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