ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка опублікувала новий список імен російських пілотів, які бомбили Україну

Новость на русском →
Україна, Середа 11 травня 2022 11:45
Розвідка опублікувала новий список імен російських пілотів, які бомбили Україну Фото: ГУР опублікувало список імен російських пілотів, які бомбили Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники дізналися імена російських пілотів, що виконували бомбардування території України. В списку - 97 злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців - військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина № 77983), що дислокується на аеродромі "Хурба" Хабаровського краю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають розвідники, більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі - "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у РФ - "Борісоглєбск" та "Маріновка".

Список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку складається з 97 прізвищ.

Як повідомлялося, раніше українські розвідники опублікували імена 416 російських військових з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина №41495) села Сеща Брянської області. Вони також брали участь у обстрілах міст в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського