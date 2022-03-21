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ЄС сьогодні збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро, - Бербок

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Берлін, Понеділок 21 березня 2022 14:56
ЄС сьогодні збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро, - Бербок Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз сьогодні збільшить допомогу на закупівлю військової техніки та озброєння для України. Йдеться про суму 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

"Сьогодні ми приймемо рішення про подальшу військово-фінансову підтримку України з боку ЄС. Зокрема, збільшимо кошти на закупівлю техніки і озброєнь до 1 млрд євро. Ми також закриваємо лазівки в санкціях", - зазначила Бербок.

Вона також підкреслила, що ще багато українських біженців залишать Україну, тому потрібно організувати повітряний коридор від зовнішнього кордону ЄС до всіх європейських країн, а також через Атлантичний океан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від США системи протиповітряної оборони найближчими днями.

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