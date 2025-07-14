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Движутся с севера: РФ запустила несколько групп "Шахедов" по Украине

Иллюстративное фото: РФ запустила несколько групп "Шахедов" по Украине 14 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия во вторник, 14 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 16:30 в Сумской и Черниговской области. Вражеские дроны двигались в центральную часть страны.

Впоследствии стало известно о движении дронов в Харьковской и Полтавской областях.

Где замечены "Шахеды"

По состоянию на 18:00:

  • БпЛА в юго-восточной части Харьковщины, курс - западный;
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Черниговщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс южный;

Также сигнал тревоги уже объявлен в Киевской области.

Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, вчера например враг атаковал Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.

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