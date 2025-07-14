Движутся с севера: РФ запустила несколько групп "Шахедов" по Украине

Российская армия во вторник, 14 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 16:30 в Сумской и Черниговской области. Вражеские дроны двигались в центральную часть страны.
Впоследствии стало известно о движении дронов в Харьковской и Полтавской областях.
По состоянию на 18:00:
Также сигнал тревоги уже объявлен в Киевской области.
Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, вчера например враг атаковал Украину 60 беспилотниками, преимущественно ударными дронами Shahed.
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