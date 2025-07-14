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Рухаються з півночі: РФ запустила декілька груп "Шахедів" по Україні

Ілюстративне фото: РФ запустила декілька груп "Шахедів" по Україні 14 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у вівторок, 14 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 16:30 у Сумській та Чернігівській області. Ворожі дрони рухались у центральну частину країни.

Згодом стало відомо про рух дронів у Харківській та Полтавській областях.

Де помічено "Шахеди"

Оновлено о 19:10

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Київщини, курс - західний;
  • БпЛА в північно-східній частині Сумщини - курс південно-західний;

Станом на 18:00

  • БпЛА в південно-східній частині Харківщини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;

Також сигнал тривоги вже оголошено у Київській області.

Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вчора наприклад ворог атакував Україну 60 безпілотниками, переважно ударними дронами Shahed.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів