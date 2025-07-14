Рухаються з півночі: РФ запустила декілька груп "Шахедів" по Україні

Російська армія у вівторок, 14 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 16:30 у Сумській та Чернігівській області. Ворожі дрони рухались у центральну частину країни.
Згодом стало відомо про рух дронів у Харківській та Полтавській областях.
Оновлено о 19:10
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Станом на 18:00
Також сигнал тривоги вже оголошено у Київській області.
Нагадаємо, жителів регіонів, у яких оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, вчора наприклад ворог атакував Україну 60 безпілотниками, переважно ударними дронами Shahed.
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