ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іранський керівник розслідування авіакатастрофи може відвідати Україну

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 19:00
Іранський керівник розслідування авіакатастрофи може відвідати Україну
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Іранський представник може прибути в Україну протягом тижня

Представник Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану, керівний розслідуванням катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в аеропорту Тегерана, може прибути в Україну протягом тижня. Про це йдеться в заяві, поширеній у неділю Радою з безпеки на транспорті Канади (TSB).

Повідомляється, що представник Ірану зустрінеться з керівництвом Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України.

"Відповідальний слідчий Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран може поїхати в Україну на цьому тижні, щоб зустрітися з представниками Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України, обговорити розслідування і відвідати лабораторію по розшифровки бортових самописців", - зазначається в повідомленні.

Також протягом тижня в Україну приїдуть експерти TSB.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Українським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

В Ірані опізнали 169 жертв катастрофи українського літака Іран погрожує переглянути співпрацю з МАГАТЕ
Новини України Іран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся