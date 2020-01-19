Іранський керівник розслідування авіакатастрофи може відвідати Україну

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Іранський представник може прибути в Україну протягом тижня

Представник Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану, керівний розслідуванням катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в аеропорту Тегерана, може прибути в Україну протягом тижня. Про це йдеться в заяві, поширеній у неділю Радою з безпеки на транспорті Канади (TSB).

Повідомляється, що представник Ірану зустрінеться з керівництвом Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України.

"Відповідальний слідчий Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран може поїхати в Україну на цьому тижні, щоб зустрітися з представниками Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України, обговорити розслідування і відвідати лабораторію по розшифровки бортових самописців", - зазначається в повідомленні.

Також протягом тижня в Україну приїдуть експерти TSB.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Українським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.