Рухані про атаку на літак МАУ: одна людина не може нести повну відповідальність

Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим в Ірані українським літаком. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляють іранські ЗМІ.

Рухани зазначив, що іранський народ повинен бути впевнений, що інцидент з авіакатастрофою не повториться.

"Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим під Тегераном літаком", - заявив іранський президент.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, який здійснював рейс із Тегерана в Київ. Загинули всі пасажири і екіпаж. Іранські власті заявили, що збиття літака сталося помилково, хоча спочатку спростовували цю інформацію.

Пізніше почалося розслідування масштабної авіакатастрофи. Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну.

Секретар РНБО Данилов заявив, що частина експертної групи повертається в Україну.

Зазначимо, рятувальники опублікували відео з місця атаки на український літак в Ірані.