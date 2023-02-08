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Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" U-19 минимально проиграл сверстникам из "Хайдука"

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Сплит, Среда 08 февраля 2023 20:56
Юношеская лига УЕФА: "Шахтер" U-19 минимально проиграл сверстникам из "Хайдука" Фото: Команда U-19 "Шахтера" перед матчем Юношеской лиги УЕФА (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Выездным поражением от сплитского "Хайдука" завершился турнирный путь команды U-19 донецкого "Шахтера" в Юношеской лиге УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, плей-офф

"Хайдук" U-19 – "Шахтер" U-19 – 1:0

Гол: Вушкович, 82

Удаление: Вушкович, 88 (Х, прямая красная карточка)

В дебюте команды обменялись полувозможностями. Но Реич в перспективной ситуации не смог поразить ворота "горняков". В свою очередь удар Роспутько из-за пределов штрафной парировал хорватский кипер.

Однако в дальнейшем соперники играли осторожнее. По большей части и "Хайдук", и "Шахтер" сосредоточились на том, чтобы не пропустить. Следующего момента пришлось ждать до концовки тайма, когда украинец Булеза пробил в ближний угол – сэйв Буляна.

Он же мог забивать на старте второй половины. Защитник еще раз подключился к атаке "горняков", но его выстрел стал добычей голкипера. "Шахтер" активнее начал тайм, однако превратить территориальное преимущество в голы не смог.

Расплата наступила под занавес матча. На 82-й минуте хозяевам помог стандарт. После подачи со штрафного мяч в ворота "горняков" отправил 15-летний Вушкович. Отыграться "Шахтер" U-19 так и не сумел, так что покинул еврокубок.

К слову, львовский "Рух" U-19 в серии пенальти переиграл "Интер" U-19 и вышел в 1/8 финала турнира.

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