"Шахтер" – "Ренн": прогноз на матч Лиги Европы

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Матч "Шахтер" – "Ренн" состоится 16 февраля в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill считают бретонцев фаворитом противостояния. На победу красно-черных здесь принимают ставки с коэффициентом 2,15. Кэф на потенциальный успех "горняков" составил 3,30. Ничья стала менее вероятным итогом с баллом 3,40.

Любители острых ощущений могут заложиться на волевую победу "Шахтера" с коэффициентом 13,00. Поклонники открытого футбола обратят внимание на сценарий с голами от обеих команд в каждом из таймов – кэф 11,00.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. Вероятность победы "Ренна" оценили баллом 2,20. В свою очередь коэффициент на успех команды Игора Йовичевича и ничью одинаков – 3,30.

Перспективный кэф предложили здесь на нулевую ничью – 10,00. Солидный бал выставили и на неудачу "Ренна" после промежуточного лидерства. Победный счет в пользу "красно-черных" после первого тайма с ничьей либо поражением за 90 минут увеличит выигрыш в 10 раз.