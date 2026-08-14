Движение танкеров по Ормузскому проливу почти остановилось, - Reuters

Транзит кораблей через Ормузскую протоку не происходит. Это произошло после того, как Иран обстрелял еще два судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный иранский источник заявил, что не был достигнут прогресс в переговорах по "разработке июньского соглашения о прекращении войны", пишет издание.
После того, как прекращение огня было сорвано, Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе. Он обвиняет их в попытке пройти по проливу без его разрешения.
Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби заявила, что два ее судна, проходившие проливом в четверг вечером, были атакованы.
Правительство ОАЭ обвинило в этом Иран, не сделавший никаких немедленных комментариев.
Согласно анализу компании Kpler, в пятницу по узкому водному пути прошли два судна:
Так, отдельный пустой танкер со сжиженными нефтепродуктами направлялся в Мексиканский залив через пролив.
В пятницу, 14 августа, никаких партий сырой нефти не было видно.
В четверг проливом прошло 9 судов, в среду - 5.
Некоторые корабли могут проходить незамеченными с выключенными транспондерами.
Однако до войны США с Ираном через Ормуз ежедневно проходило 130 кораблей.
"Наряду с угрозой энергетической инфраструктуре в регионе, способность Ирана ограничивать судоходство через пролив является его основным источником влияния в переговорах ", - сказал Торбьорн Солведт, главный аналитик по Ближнему Востоку компании Verisk Maplecroft.
13 августа парламентский комитет одобрил план Ирана по проливу, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.
Он содержит положения о запрещении транзита активов и оборудования:
Ранее РБК-Украина писало, что США планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.
Также стало известно, что в четверг вечером МИД ОАЭ обвинил Иран в атаке. Ранее государственная нефтяная компания ADNOS заявила о нападении на два ее судна в Ормузском проливе.
Еще президент США Дональд Трамп заявил, что США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.