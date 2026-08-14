Рух танкерів Ормузькою протокою майже зупинився, - Reuters

Ормуз не має трафіку через обстріли

Високопоставлене іранське джерело заявило, що не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо "розробки червневої угоди про припинення війни", пише видання.

Після того, як припинення вогню було зірвано, Іран відновив атаки на судна в Ормузькій протоці. Він звинувачує їх у спробі пройти протокою без його дозволу.

Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі заявила, що два її судна, які проходили протокою у четвер увечері, були атаковані.

Уряд ОАЕ звинуватив у цьому Іран, який не зробив жодних негайних коментарів.

Що з танкерами

Згідно з аналізом компанії Kpler, у п'ятницю вузьким водним шляхом пройшли два судна:

зерновоз, що зайшов у іранські води,

порожнє судно для сухого балкеру, що прямує в протилежному напрямку.

Так, окремий порожній танкер зі зрідженими нафтопродуктами прямував у Мексиканську затоку через протоку.

У п'ятницю, 14 серпня, жодних партій сирої нафти не було видно.

У четвер протокою пройшло 9 суден, у середу - 5.

Деякі кораблі можуть проходити непоміченими з вимкненими транспондерами.

Проте до війни США з Іраном через Ормуз щодня проходили 130 кораблів.

"Поряд із загрозою енергетичній інфраструктурі в регіоні, здатність Ірану обмежувати судноплавство через протоку є його основним джерелом впливу в переговорах", - сказав Торбйорн Солведт, головний аналітик з Близького Сходу компанії Verisk Maplecroft.

Що хоче Іран

13 серпня парламентський комітет схвалив план Ірану щодо протоки, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Він містить положення про заборону транзиту активів та обладнання: