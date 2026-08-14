Рух танкерів Ормузькою протокою майже зупинився, - Reuters

Транзит кораблів через Ормузьку протоку не відбувається. Це сталося після того, якІран обстріляв ще два судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлене іранське джерело заявило, що не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо "розробки червневої угоди про припинення війни", пише видання.
Після того, як припинення вогню було зірвано, Іран відновив атаки на судна в Ормузькій протоці. Він звинувачує їх у спробі пройти протокою без його дозволу.
Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі заявила, що два її судна, які проходили протокою у четвер увечері, були атаковані.
Уряд ОАЕ звинуватив у цьому Іран, який не зробив жодних негайних коментарів.
Згідно з аналізом компанії Kpler, у п'ятницю вузьким водним шляхом пройшли два судна:
Так, окремий порожній танкер зі зрідженими нафтопродуктами прямував у Мексиканську затоку через протоку.
У п'ятницю, 14 серпня, жодних партій сирої нафти не було видно.
У четвер протокою пройшло 9 суден, у середу - 5.
Деякі кораблі можуть проходити непоміченими з вимкненими транспондерами.
Проте до війни США з Іраном через Ормуз щодня проходили 130 кораблів.
"Поряд із загрозою енергетичній інфраструктурі в регіоні, здатність Ірану обмежувати судноплавство через протоку є його основним джерелом впливу в переговорах", - сказав Торбйорн Солведт, головний аналітик з Близького Сходу компанії Verisk Maplecroft.
13 серпня парламентський комітет схвалив план Ірану щодо протоки, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.
Він містить положення про заборону транзиту активів та обладнання:
Раніше РБК-Україна писало, що США планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи. Насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.
Також стало відомо, що у четвер увечері МЗС ОАЕ звинуватило Іран в атаці. Раніше державна нафтова компанія ADNOS заявила про напад на два її судна в Ормузькій протоці.
Ще президент США Дональд Трамп заявив, що США тотально контролюють Ормузьку протоку. Іран відповідає, що тільки вони управляють ключовим водним шляхом.