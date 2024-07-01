Семь месяцев на "паузе". Когда полностью заработает синяя ветка метро в Киеве

В Киеве планируют уже в начале осени возобновить работу ряда станций синей ветки метро, которые были закрыты в декабре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире " Киев24 ".

Он рассказал, что при строительстве тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был нарушен ряд норм. В ходе ремонтных работ специалисты уже сняли большой пласт грунта и "добрались" до тоннеля.

"Сейчас работы продолжаются там круглосуточно. Я уверен, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов", - отметил городской глава.

Он уточнил, что сначала специалисты проведут технические испытания и после этого ожидается возобновление движения поездов.