ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Семь месяцев на "паузе". Когда полностью заработает синяя ветка метро в Киеве

Понедельник 01 июля 2024 17:41
UA EN RU
Семь месяцев на "паузе". Когда полностью заработает синяя ветка метро в Киеве Иллюстративное фото: стало известно, когда в Киеве заработает синяя ветка метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве планируют уже в начале осени возобновить работу ряда станций синей ветки метро, которые были закрыты в декабре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Киев24".

Он рассказал, что при строительстве тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был нарушен ряд норм. В ходе ремонтных работ специалисты уже сняли большой пласт грунта и "добрались" до тоннеля.

"Сейчас работы продолжаются там круглосуточно. Я уверен, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов", - отметил городской глава.

Он уточнил, что сначала специалисты проведут технические испытания и после этого ожидается возобновление движения поездов.

Что предшествовало

Напомним, 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли станции метро синей ветки. Не работают "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Причиной этому стало проникновение воды внутрь тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской".

Еще в начале этого года власти Киева предполагали, что движение метро по ряду станций синей ветки удастся возобновить летом. Но такие прогнозы сдвинулись.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Метро
NEWS
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит