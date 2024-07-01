Семь месяцев на "паузе". Когда полностью заработает синяя ветка метро в Киеве
В Киеве планируют уже в начале осени возобновить работу ряда станций синей ветки метро, которые были закрыты в декабре 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Киев24".
Он рассказал, что при строительстве тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был нарушен ряд норм. В ходе ремонтных работ специалисты уже сняли большой пласт грунта и "добрались" до тоннеля.
"Сейчас работы продолжаются там круглосуточно. Я уверен, что в начале осени мы уже сможем запустить движение поездов", - отметил городской глава.
Он уточнил, что сначала специалисты проведут технические испытания и после этого ожидается возобновление движения поездов.
Что предшествовало
Напомним, 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли станции метро синей ветки. Не работают "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
Причиной этому стало проникновение воды внутрь тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской".
Еще в начале этого года власти Киева предполагали, что движение метро по ряду станций синей ветки удастся возобновить летом. Но такие прогнозы сдвинулись.
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