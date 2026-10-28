Южный мост в Киеве проверяют на прочность после атаки: когда будут результаты
Южный мост в Киеве получил повреждения от российского удара 27 октября. Теперь круглосуточно продолжаются ремонтные работы и происходит оценка технического состояния конструкций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает "Официальный портал Киева".
Ремонт Южного моста
На Южном мосту после российской атаки зафиксированы повреждения:
- элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролетного строения,
- автомобильных проездов,
- конструкций метрополитена,
- инженерных коммуникаций
Специалисты КП "Київавтошляхміст" работают на участках, которые не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях.
Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия вражеской атаки на мост.
Что с метро
Сотрудники КП "Киевский метрополитен" оперативно восстановили:
- первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи,
- движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции "Осокорки" до станции "Красный Хутор".
В настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности, по диспетчерской централизации, резервному электропитанию и контролю движения поездов.
Выводы ученых
В Департаменте отметили, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом. Именно поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность постройки.
Для этого профильные научно-исследовательские институты параллельно проводят:
- динамические испытания,
- геодезический контроль деформаций,
- наблюдение за развитием дефектов,
- проверочные расчеты с использованием расчетных моделей.
Акт обследования мостового сооружения от Национального института развития инфраструктуры планируется получить в начале следующей недели.
После этого будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в ночь на 27 октября попали баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Восстановление повреждений потребует времени.
Кроме того, после баллистических обстрелов утром 27 октября в Киеве было затруднено движение транспорта. Пробки имели место как на левом, так и на правом берегу.
Также стало известно, что в Киеве после российской атаки проверяли повреждения Южного моста. Проезд по сооружению закрыт, также приостановлено движение поездов на части зеленой ветки метро.