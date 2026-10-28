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Южный мост в Киеве проверяют на прочность после атаки: когда будут результаты

15:46 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Южный мост в Киеве проверяют на прочность после атаки: когда будут результаты Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
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Южный мост в Киеве получил повреждения от российского удара 27 октября. Теперь круглосуточно продолжаются ремонтные работы и происходит оценка технического состояния конструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает "Официальный портал Киева".

Ремонт Южного моста

На Южном мосту после российской атаки зафиксированы повреждения:

  • элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролетного строения,
  • автомобильных проездов,
  • конструкций метрополитена,
  • инженерных коммуникаций

Специалисты КП "Київавтошляхміст" работают на участках, которые не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях.

Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия вражеской атаки на мост.

Что с метро

Сотрудники КП "Киевский метрополитен" оперативно восстановили:

  • первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи,
  • движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции "Осокорки" до станции "Красный Хутор".

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности, по диспетчерской централизации, резервному электропитанию и контролю движения поездов.

Выводы ученых

В Департаменте отметили, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом. Именно поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность постройки.

Для этого профильные научно-исследовательские институты параллельно проводят:

  • динамические испытания,
  • геодезический контроль деформаций,
  • наблюдение за развитием дефектов,
  • проверочные расчеты с использованием расчетных моделей.

Акт обследования мостового сооружения от Национального института развития инфраструктуры планируется получить в начале следующей недели.

После этого будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в ночь на 27 октября попали баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Восстановление повреждений потребует времени.

Кроме того, после баллистических обстрелов утром 27 октября в Киеве было затруднено движение транспорта. Пробки имели место как на левом, так и на правом берегу.

Также стало известно, что в Киеве после российской атаки проверяли повреждения Южного моста. Проезд по сооружению закрыт, также приостановлено движение поездов на части зеленой ветки метро.

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