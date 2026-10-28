Южный мост в Киеве проверяют на прочность после атаки: когда будут результаты

Южный мост в Киеве получил повреждения от российского удара 27 октября. Теперь круглосуточно продолжаются ремонтные работы и происходит оценка технического состояния конструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает "Официальный портал Киева".

Ремонт Южного моста

На Южном мосту после российской атаки зафиксированы повреждения:

элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролетного строения,

автомобильных проездов,

конструкций метрополитена,

инженерных коммуникаций

Специалисты КП "Київавтошляхміст" работают на участках, которые не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях.

Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия вражеской атаки на мост.

Что с метро

Сотрудники КП "Киевский метрополитен" оперативно восстановили:

первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи,

движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции "Осокорки" до станции "Красный Хутор".

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности, по диспетчерской централизации, резервному электропитанию и контролю движения поездов.

Выводы ученых

В Департаменте отметили, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом. Именно поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность постройки.

Для этого профильные научно-исследовательские институты параллельно проводят:

динамические испытания,

геодезический контроль деформаций,

наблюдение за развитием дефектов,

проверочные расчеты с использованием расчетных моделей.

Акт обследования мостового сооружения от Национального института развития инфраструктуры планируется получить в начале следующей недели.

После этого будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению моста и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.