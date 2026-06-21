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Движение по одной из главных магистралей Киева будет частично ограничено почти на месяц

22:36 21.06.2026 Вс
2 мин
Как долго продлятся неудобства и в чем причина новых ограничений?
aimg Сергей Козачук
Фото: ремонт дорог в Киеве (kyivcity.gov.ua)

В Печерском районе столицы с 22 июня по 15 июля будет частично ограничено движение транспорта по бульвару Леси Украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Где и когда будут действовать ограничения

По информации администрации, дорожные службы будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. В это время специалисты Печерского ШЕУ будут устанавливать новое дорожное ограждение на разделительной полосе.

Работы и ограничения движения будут продолжаться на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода.

На время ремонта проезд будет частично ограничен крайними левыми полосами в обоих направлениях движения.

Фото: карта ограничений движения в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Читайте также: В Украине отремонтируют критически важные участки дорог, - Свириденко

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Ситуация с ремонтом дорог в Украине

Напомним, ранее Кабинет министров в экстренном порядке выделил дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что финансирование будет распределено между всеми регионами на условиях софинансирования из местных бюджетов. Средства будут направлены на наиболее разрушенные участки для улучшения гражданской и военной логистики.

Также в мае президент Владимир Зеленский поставил правительству жесткий дедлайн для восстановления важных местных дорог. Глава государства подчеркнул, что Кабмин должен срочно решить проблемы с автодорогами в Киевской и Черниговской областях, поскольку они критически важны для логистики обороны и эвакуации раненых.

В то же время в начале июня в Украине открыли новую дорогу к границе с Польшей. Движение транспорта открыли на Северной объездной Ровно, которую строили еще до начала полномасштабной войны.

Эта трасса протяженностью 14,5 км обеспечивает более быстрый выезд к международному коридору "Киев - Чоп" и трем пунктам пропуска на украинско-польской границе.

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