ua en ru
Вт, 06 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Движение в ЕС ускоряется: Еврокомиссия озвучила планы относительно переговоров с Украиной

Вторник 06 мая 2025 22:55
UA EN RU
Движение в ЕС ускоряется: Еврокомиссия озвучила планы относительно переговоров с Украиной Фото: Герт Ян Купман (x.com/GertJanEU)
Автор: Ірина Гайдук

Еврокомиссия хочет завершить с Украиной техническую проверку на пути в ЕС уже этой осенью - это откроет двери к реальным переговорам о членстве. Брюссель говорит, что процесс идет быстрее, чем ожидали.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения (DG ENEST) Герт Ян Купман

Выступая сегодня в Брюсселе во время дискуссии о пути Украины и Молдовы в ЕС, Купман отметил, что Еврокомиссия в этом году планирует завершить проверку по всем кластерам с украинским государством. И это, по его словам, очень быстро.

"Мы составили график скрининга для обеих стран - он должен завершиться где-то осенью. На этой основе комиссия подготовит отчеты о скрининге, которые будут направлены в Совет. Они будут отражать текущее состояние дел в каждой из шести кластерных сфер", - отметил представитель Брюсселя.

Прогресс в проверке

Купман добавил, что ЕК надеется достичь значительного прогресса по трем кластерам во время председательства Польши в Совете Европы, а по трем другим - во время председательства Дании.

"Это позволит завершить процесс скрининга уже в этом году. Это очень амбициозно. Но без этой работы настоящие переговоры не могут начаться", - добавил Купман.

Представитель Еврокомиссии отметил, что именно такая интенсивность позволит открыть все переговорные кластеры и в дальнейшем - постепенно завершать их в течение следующих лет. Это свидетельствует о рекордных темпах в переговорном процессе, которые стали возможными благодаря эффективной технической работе Украины и Молдовы.

Работа со странами ЕС

Он напомнил, что решение об открытии переговорных кластеров принимается единогласно на межправительственной конференции. Сейчас одно из государств-членов ЕС считает, что пока не готово дать "зеленый свет" на открытие первого кластера с Украиной.

Впрочем, Еврокомиссия отмечает: и Украина, и Молдова уже достигли значительного прогресса и готовы перейти к совместной оценке со стороны государств-членов ЕС и дальнейшего выполнения их рекомендаций.

"Это, безусловно, политический вызов, но он отражает реальность. Мы в Еврокомиссии не видим оснований замедлять темпы - наоборот, мы только усиливаем работу. Двусторонние проблемы, конечно, остаются важными, но, с нашей точки зрения, они не станут препятствием для продолжения процесса", - подчеркнул представитель Комиссии.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина и ЕС уже завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Кроме того, в 2025 году Украина надеется открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно.

Шмыгаль уверен, что скрининги пройдут успешно, и "Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Украина Вступление в ЕС
NEWS
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине