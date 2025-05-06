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Рух до ЄС прискорюється: Єврокомісія озвучила плани щодо переговорів з Україною

Вівторок 06 травня 2025 22:55
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Рух до ЄС прискорюється: Єврокомісія озвучила плани щодо переговорів з Україною Фото: Герт Ян Купман (x.com/GertJanEU)
Автор: Ірина Гайдук

Єврокомісія хоче завершити з Україною технічну перевірку на шляху до ЄС уже цієї осені - це відкриє двері до реальних переговорів про членство. Брюссель каже, що процес іде швидше, ніж очікували.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення (DG ENEST) Герт Ян Купман

Виступаючи сьогодні у Брюсселі під час дискусії щодо шляху України й Молдови до ЄС, Купман зазначив, що Єврокомісія цьогоріч планує завершити перевірку по всіх кластерах з українською державою. І це, за його словами, дуже швидко.

"Ми склали графік скринінгу для обох країн - він має завершитися десь восени. На цій основі комісія підготує звіти про скринінг, які буде надіслано до Ради. Вони відображатимуть поточний стан справ у кожній з шести кластерних сфер", - зазначив представник Брюсселю.

Прогрес у перевірці

Купман додав, що ЄК сподівається досягти значного прогресу по трьох кластерах під час головування Польщі у Раді Європи, а по трьох інших - під час головування Данії.

"Це дозволить завершити процес скринінгу вже цього року. Це дуже амбітно. Але без цієї роботи справжні переговори не можуть розпочатися", - додав Купман.

Представник Єврокомісії наголосив, що саме така інтенсивність дозволить відкрити всі переговорні кластери та в подальшому - поступово завершувати їх протягом наступних років. Це свідчить про рекордні темпи в переговорному процесі, які стали можливими завдяки ефективній технічній роботі України та Молдови.

Робота з країнами ЄС

Він нагадав, що рішення про відкриття переговорних кластерів ухвалюється одноголосно на міжурядовій конференції. Наразі одна з держав-членів ЄС вважає, що поки не готова дати "зелене світло" на відкриття першого кластеру з Україною.

Утім, Єврокомісія наголошує: і Україна, і Молдова вже досягли значного прогресу й готові перейти до спільної оцінки з боку держав-членів ЄС та подальшого виконання їхніх рекомендацій.

"Це, безумовно, політичний виклик, але він відображає реальність. Ми в Єврокомісії не бачимо підстав уповільнювати темпи - навпаки, ми лише посилюємо роботу. Двосторонні проблеми, звісно, залишаються важливими, але, з нашої точки зору, вони не стануть перешкодою для продовження процесу", - підкреслив представник Комісії.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна та ЄС вже завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Окрім того, у 2025 році Україна сподівається відкрити всі шість кластерів переговорів про приєднання одночасно.

Шмигаль упевнений, що скринінги пройдуть успішно, і "Україна стане членом ЄС відразу після закінчення повномасштабної війни".

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