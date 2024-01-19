Движение в Чернигов временным автомостом закроют до мая: схема нового проезда

Движение временным автомобильным мостом в Чернигов по трассе в сторону Киева через реку Десна будет закрыто с завтрашнего дня, 20 января, и до 1 мая. Автомобилистам представили альтернативный маршрут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Речь идет о новом проезде транспортом в Чернигов объездом в направлении Киева и Нежина.
Альтернативный маршрут движения пролегает:
Вот схема объезда:
Альтернативный маршрут (фото: t.me/miUkraune)
Нынешний временный автомобильный мост планируется закрыть для ремонтных работ в субботу, 20 января, в 12:00. Это продлится до 1 мая.
Напомним, мост через Десну был разрушен в результате российских авиаударов в марте 2022 года. Летом того же года движение было возобновлено благодаря понтонной переправе, а уже через год, в 2023-м - автомобили двигались по временному мосту.
Одновременно капитально восстанавливается основной мост. Ремонтные работы планируется завершить в 2024 году.
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