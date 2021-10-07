"Голос" про відставку Разумкова: влада зробила крок до руйнації парламентаризму

"Голос" разом з іншими представниками демократичної опозиції намагався завадити незаконній відставці голови Верховної ради Дмитра Разумкова . Попри те, що в опозиції не так багато механізмів, фракція протистояла відвертому порушенню закону про регламент в стінах парламенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву , що розміщена на сайті партії.

"Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону. Ми ж у "Голосі" вважаємо, що відставка спікера - це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки: лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно", - йдеться в заяві.

В "Голосі" запевняють, що спікер, який дотримується регламенту - останній форпост можливості роботи парламенту як незалежної інституції.

"Яким чином працювати далі, бачачи, що на кожному кроці влада порушує закон? На жаль, цього тижня він порушувався неодноразово", - додають нардепи.

В "Голосі" наголошують, що виборці хочуть, щоб вони якісно виконували програму, захищали їхні права та інтереси.

"Зараз опозиція практично не матиме можливостей виконувати свою роботу. На жаль, свої цінності зрадили Юлія Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль. Ці люди пішли на порушення своїх обіцянок виборцям і задекларованих ними ж принципів і цінностей. "Голос" категорично засуджує участь в узурпації влади", - резюмують в заяві.